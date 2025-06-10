Hafta sonu Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir miting sırasında yakın mesafeden başından vurulan başkan adayı Miguel Uribe Turbay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

39 yaşındaki muhafazakâr senatörü tedavi eden doktorlar, Güney Amerika ülkesindeki siyasi şiddete ilişkin endişeleri yeniden gündeme getiren suikast girişiminin ardından beyin ameliyatı da dâhil olmak üzere tıbbi müdahalelere "zar zor" yanıt verdiğini bildirdi.

Uribe, cumartesi günü Bogota'nın Modelia bölgesinde küçük bir topluluğa konuşma yaparken vuruldu.

Sosyal medyada dolaşan ve Euronews'in bağımsız olarak doğrulayamadığı görüntülerde silahlı bir kişinin Uribe'ye yakın mesafeden ateş açtığı görülüyor.

Kolombiyalı yetkililer daha sonra 15 yaşında bir çocuğun saldırı mahallinde tutuklandığını açıkladı. Çocuğun bacağından yaralandığı ve ayrı bir klinikte tedavi gördüğü belirtildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez soruşturmada 100'den fazla polisin yer aldığını bildirdi.

Pazar günü hastanenin dışında yüzlerce destekçisi Uribe'nin iyileşmesi için dua etmek üzere toplandı. Birçoğu ellerinde tespihler taşırken, bazıları da Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya karşı öfkelerini dile getirerek onu siyasi bölünmeleri körüklemekle suçladı.

Petro saldırıyı kınadı ve muhaliflerini olayı siyasileştirmekten kaçınmaya çağırdı. Ancak Başkan son dönemde reform yanlısı mitinglerde siyasi rakiplerini sık sık "oligarklar" ve "halk düşmanları" olarak nitelendirdi.

Siyasi analist Andres Mejia X'te "Rakiplerini halk düşmanları, paramiliterler ve katiller olarak tanımlayan başkanın bu olayda hiçbir sorumluluğu olmadığını iddia etmenin hiçbir yolu yok" diye yazdı.

Pazartesi günü Kolombiya Senatosu, Turbay ile dayanışma amacıyla oturumlara süresiz olarak ara vereceğini açıkladı.

Bu arada, dokuz muhalefet partisi pazartesi günü ortak bir bildiri yayınlayarak, mevcut hükümet tarafından reddedildiğini söyledikleri "eşitlik koşullarının" sağlanması için uluslararası kurumlara başvurma sözü verdi.

Muhalefet ayrıca, Kolombiya Genel Müfettişini şeffaflığı ve seçim güvenliğini korumak için özel bir komisyon oluşturmaya çağırdı.

Başsavcı Luz Adriana Camargo, Turbay'a karşı daha önce herhangi bir tehdit olmamasına rağmen, hukuk ekibinin daha önce güvenliğinin arttırılmasını talep ettiğini ve bunun göz ardı edildiğini iddia ettiklerini söyledi.

Avukatı Victor Mosquera, Ulusal Koruma Birimi'ni ihmalkarlıkla suçlayarak, "Güvenlik detaylarının iyileştirilmesi gerekiyordu. Saldırının ihmalin bir sonucu olup olmadığını araştırmak zorundayız," dedi.

Petro pazartesi günü X'te Turbay'ın koruma ekibinin saldırı günü "garip bir şekilde" yedi korumadan üç korumaya düşürüldüğünü yazdı ve polis soruşturması talep ettiğini belirtti.