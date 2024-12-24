Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un İsrail ve Filistin’de yaptığı temaslar bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Kombos, İsrail ve Filistin temaslarının merkezinde Orta Doğu’daki mevcut bölgesel durumun yanı sıra ikili ilgi konularının bulunduğunu yazdı.

Kombos’un 22 Aralık Pazar günü İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’la hem baş başa, hem de heyetlerin katılımıyla görüşmeler yaptığını kaydeden gazete, Kombos’un İsrail temasları çerçevesinde, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog tarafından da kabul edildiğini belirtti.

Kombos’un İsrail Stratejik Konular Bakanı Ron Dermer’le görüştüğünü de belirten gazete, Kombos’un İsrail ziyareti çerçevesinde “Yad Vashem” isimli soykırım anıtını da ziyaret ederek, çelenk koyduğunu ifade etti.

Kombos’un Gazze’de tutulan esirlerin aileleriyle görüştüğünü ifade eden gazete, Kombos’un dün Filistin’de Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Mustafa’yla görüşmesinde ise ikili konular ve bölgedeki durumun ele alındığını kaydetti.

Kombos ile Mustafa arasındaki görüşmede Gazze ve Batı Şeria’daki durumun da ele alındığını kaydeden gazete, Kombos’un “X” platformunda yaptığı açıklamada, Orta Doğu’da kalıcı barış, güvenlik ve istikrarla ilgili vizyon yanı sıra iki devlet çözümüyle ilgili barış sürecinin yeniden canlanmasına dair taahhütlerini yeniden teyit ettiğini iletti.

Kombos’un Filistin ziyareti çerçevesinde Ramallah’taki “Ein Qinya” köyündeki halk sağlığı merkezinin açılışını yaptığını da kaydeden gazete, projenin Rum Dışişleri Bakanlığının “Cyprus Aid” programı tarafından sağlanan kalkınma yardımı çerçevesinde tamamen Rum Yönetimi tarafından finanse edildiğini belirtti.

Gazete, Kombos’un Orta Doğu temasları çerçevesinde Kudüs Patriği Thefilos’la da görüştüğünü ve görüşmede bölgedeki gelişmelerin ele alındığını da ekledi.