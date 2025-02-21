Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, dün Suriye’de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla bir araya geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün Suriye’nin başkenti Şam’a giderek, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla görüştüğünü yazdı.

Habere göre Kombos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Şara’yla görüşmesinde, Güney Kıbrıs’ın, Suriye’nin olumlu yönde ilerlemesine eşlik etme niyetini dile getirdiğini söyledi.

“Suriye’yle ilişkilerin tarihi ve derin olduğunu ve hedeflerinin; Suriye’nin uluslararası topluma, tam üye olarak, yasal şekilde dönüşüne ne gibi katkılar koyabileceklerini görmek olduğunu” vurgulayan Kombos, “bunun için iyi komşuluk ilkeleri ve devletlerin egemenlik hakları ile toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesi koşulunun bulunduğunu” savundu.

Kombos, Şara’yla görüşmesinin olumlu ve cesaret verici geçtiğini de belirterek ilk adımı attıklarını, bundan sonra da çabalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.