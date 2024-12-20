Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos “Türkiye’nin Suriye’de edinmeye çalıştığı nüfuzun, daha da kötü durumlara yol açmayacağından emin olunması gerektiğini” öne sürdü. Kombos bölgedeki diğer bütün ülkelerin hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Rum radyosuna göre Kombos bu ifadeleri, İngiliz “Sky News” televizyonunun, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Şam’daki gelişmelerin düzenleyicisinin Türkiye olduğu” yorumuna katılıp katılmadığı sorusuna cevaben söyledi.

Habere göre “Kürtlere saldırıların devam ettiğini, bunun durdurulması gerektiğini” söyleyen Kombos uluslararası toplumu, “bölgede ‘kapsayıcı’ bir Suriye olabilmesi için bölgede bir güç dengesi oluşturulmasını sağlamaya” çağırdı.

Fiili Suriye yeni liderliğiyle doğrudan temasların “zaruri olması halinde ve dikkatle yapılması gerektiğini” savunan Kombos “Yani, azınlık haklarına saygılı, şeffaf bir iktidar geçişi güvencesi oluşana kadar yeni liderliği meşrulaştırmadan temas kurulmalı.” ifadesini kullandı.