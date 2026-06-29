Komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

NTV’nin aktardığına göre "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle Komedyen Deniz Göktaş hakında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.

Deniz Göktaş'a “dini değerleri aşağılama” suçlaması yöneltildiği belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, yurt dışında olduğunu belirterek, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim." demişti.