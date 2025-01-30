Asgari Ücret Saptama Komisyonu, sendikaların itirazlarını değerlendirmek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Tahir Serhat başkanlığındaki toplantı saat 10.00’da başladı.

Sendikalar toplantının “basına kapalı” olmasına tepki gösterdi ve bakanlık önünde açıklama yaptı. Ardından basını toplantıya davet ederek salona birlikte girdi, Komisyon başkanı basın girmesine ilişkin bir sorunun olmadığını söyledi.

Toplantının basına açık kısmında Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) adına söz alan Münür Rahvancıoğlu, KKTC istatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre 4 sayfalık bir rapor hazırlandığını söyledi ve bunu sundu.

Komisyon Başkanı ve işveren tarafı da açıklama yapacak.

Komisyon, 17 Ocak'taki toplantısında yılın ilk asgari ücretini brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirlemişti. Ancak, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KIEF), asgari ücretin hayat pahalılığı oranının altında kaldığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

Bakanlar Kurulu, yapılan itirazları dikkate alarak asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi için konuyu Komisyon’a iade etmişti.