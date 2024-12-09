Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı” görüşülüyor.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay, komite raporunu okudu.

Canaltay, komitede özveriyle çalışarak bütçe yasa tasarısının Genel Kurula getirildiğini söyleyerek, emek veren herkese teşekkür etti.

Bugünün dünyasında sayısal teknoloji ve yapay zekanın etkin olduğunu, dijitalleşmede çağdaş hale gelmek adına çaba göstermek gerektiğini dile getiren Canaltay, e-devlete geçilmesiyle bütçe noktasında da gelirlerin ve vatandaşın memnuniyetinin artacağını belirtti.

Canaltay, bölgedeki gelişmelere değinerek, bu koşullarda bütçe yapmanın zor olduğunu, 2025 yılının ekonomik zorlukların devam edeceği bir yıl olacağını, devletin gelir kaynaklarını artırması ve tasarruf yapması gerektiğini, mali disiplinin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bütçe açıklarını çözme hedefine inanç belirterek, hükümetin bu noktada atacağı adımların önemine vurgu yapan Canaltay, rasyonel bir zeminde bütçeye katkı koyduklarını belirtti.

Canaltay, DAÜ’nün bütçesine, Çıraklık Eğitim Merkezi, üretici ve mahkemeler için artış yapıldığını kaydetti.

Canaltay, daha sonra rapora ilişkin detayları ve rakamları okudu.

Komite Başkanı Canaltay’ın ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı sunuş konuşmasına geçildi.