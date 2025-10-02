Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mahkeme, Kabila'yı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupları desteklemek ve ülkeye ihanetle suçlu buldu.

Kabila'nın gıyabında verilen idam kararında eski liderin, Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde isyancıların eğitim kamplarını ziyaret ettiği, askeri toplantılar düzenlediği ve silahlı gruplara liderlik ettiği ifade edildi.

Mahkeme, Kabila'nın mal varlığına el konulması talebini ise reddetti.

KABİLA KİMDİR?

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila’nın suikasta uğramasının ardından 29 yaşında devlet başkanı oldu.

İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016’da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek 2 yıl daha iktidarda kalmıştı.

Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’ye devreden Kabila, 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika’ya yerleşmişti.