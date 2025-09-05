Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti.

Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında şimdiye kadar 28 Ebola vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Kamba, salgın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti.

Bakan, ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini ve rakamların geçici olduğunu, araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu söyledi.

Bakan, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini, izolasyon prosedürleri uygulamaya konduğunu ve cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan Kanada merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ebola salgınına müdahale için bölgeye ekip gönderdiğini açıkladı.

MSF, ulusal otoriteler ve uluslararası sağlık ortaklarıyla koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirterek, "Durumu değerlendiriyoruz ve müdahaleye en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabileceğimizi araştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Ülkede 1976’dan bu yana 16 Ebola salgını oldu

Ebola, hastanın ya da ölen kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi, kanamalı bir viral hastalıktır.

KDC’de bu, 1976’dan bu yana kayıtlara geçen 16’ncı Ebola salgını oldu.

Ülkedeki en büyük salgın ise 2018-2020 yılları arasında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.