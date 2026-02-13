Haspolat’taki Halkbank Çemberi’nde meydana gelen trafik kazasında, KIBHAS'a ait yolcu otobüsü yaklaşık 6 metre yükseklikten tarla içerisine düştü. Kazada otobüs sürücüsü ile bir yolcu yaralandı.

Kazaya ilişkin Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.20 sıralarında Gazimağusa–Lefkoşa Ana Yolu üzerindeki Halkbank Çemberi’nde meydana gelen kazada, 58 yaşındaki sürücü Ali Kelleci (E) yönetimindeki otobüs, çembere geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Kontrolsüz şekilde yoluna devam eden otobüs, çember içerisinden geçip yolun solunda bulunan taş duvara çarptıktan sonra yaklaşık 6 metre derinliğindeki tarla içerisine düşerek tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ali Kelleci ile otobüste yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Bogdan Sushchuk (E), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.