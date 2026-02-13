Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi üyesiyken öğretmen Turgut Sıtkı ile birlikte silahlı saldırıya uğrayarak, şehit edilen ve naaşı 62 yıldır bulunamayan Cengiz Ratip, 62’nci ölüm yıl dönümünde, Cumhuriyet Meclisi’nde adının verildiği kütüphanede düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri ile Cengiz Ratip’in ailesi katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Cengiz Ratip’in özgeçmişi okundu.

-Öztürkler

Anma töreninde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bugün ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluşuna adayan, yaşamı mücadelelerle geçen kayıp şehit milletvekili Cengiz Ratip’i anmak için toplandıklarını kaydetti.

Geçen yıl eski Cumhuriyet Meclisi binasında Cengiz Ratip’in anma töreninde bir söz verdiklerini anımsatan Öztürkler, bugün verdikleri sözü tuttuklarını, yeni Cumhuriyet Meclisi kütüphanesine de şehit milletvekili Cengiz Ratip'in adını verdiklerini söyledi.

Öztürkler, Ratip’in ölümünün üzerinden 62 yıl geçtiğini ancak gömü yerinin halen daha bulunamadığını vurgulayarak, bundan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Güney Kıbrıs liderliğine Cengiz Ratip’in gömü yerinin bulunması için çağrıda da bulunan Öztürkler, ailesinin mezarı başında dua etmek istediğini ve bunun ailenin en temel hakkı olduğunu anımsattı.

Öztürkler, liderlerin gerçekleştirdikleri toplantılarda da konunun görüşülerek, gömü yerinin bulunması temennisinde bulundu.

“Anma törenini inşallah önümüzdeki yıl milletvekilimizin gömüldüğü mezarında yapmamız en büyük temennimizdir.” diyen Öztürkler, Cengiz Ratip’i saygıyla andı.

-Gökeri

Aile adına konuşan Cegiz Ratip’in oğlu Mustafa Kemal Gökeri babası Cengiz Ratip’in 1931 yılında Karaağaç’ta doğduğunu ve 1961 yılında Türk Cemaat Meclisi üyeliğine seçildiğini hatırlatarak, Cengiz Ratip’in halkına hizmet etmeyi şeref bilen biri olduğunu vurguladı.

Babasının arkadaşı eğitimci Turgut Sıtkı ile şehit edildiğini ve o günden bu yana naaşlarına ulaşılamadığını kaydeden Gökeri, “Cengiz Ratip yalnızca bir milletvekili değildi. O, Kıbrıs Türk halkının en zor, en karanlık ve en belirsiz günlerinde sorumluluktan kaçmayan, tehditlere boyun eğmeyen, halkının onurunu, güvenliğini ve geleceğini savunmayı öngören bir mücadele insanıydı.” dedi.

Gökeri, babası Cengiz Ratip’in Kıbrıs türk halkı için verdiği mücadeleler hakkında da bilgi vererek, bu tavrın onun cesaretini ve temiz bir vicdan sahibi olmasının göstergesi olduğunu aktardı.

“Siyaseti hiçbir zaman kişisel bir makam veya çıkar aracı olarak görmedi. Onun için siyaset halkına hizmet etmenin bir yoluydu.” ifadesini kullanan Gökeri, Ratip’in sadece Kıbrıs Türk halkının değil, adada yaşayan her iki toplumun acılarını ve sorunlarını dikkate alan adalet ve barışı önceleyen bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

Gökeri konuşmasında, Cengiz Ratip'in gömü yerinin bilinmemesinin olası olmadığını kaydederek, Rum liderliğine gömü yerinin bulunması konusunda çağrıda bulundu ve bu meselenin siyasi değil insani bir mesele olduğunu vurguladı.

Gökeri, bir insanın en temel hakkının bir mezara sahip olması ve bir ailenin en doğal hakkının ise yakının kabri başında dua edebilmesi olduğunu ifade ederek, annesinin geçen yıl babasının mezarını göremeden vefat ettiğini dile getirdi.

Gökeri, konuşmasının sonunda, “Kayıp şehit milletvekilimiz Cengiz Ratip'i cesaretiyle, karakteriyle, vicdanıyla ve Kıbrıs Türk halkına olan sarsılmaz bağlılığıyla bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun.” dedi.