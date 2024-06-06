Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onayladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, bugün toplanarak gündeminde bulunan “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, tasarıyı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısında ayrıca Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı..