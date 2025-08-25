Konya’da otomobille çarpışan tır çekicisi devrildi. alevlere teslim olan kamyonun sürücü ile diğer araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi.

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde Ahmet K. idaresindeki tır, Kuz Mahallesi çevre yolunda İsmail A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Feci kazanın etkisiyle yol kenarındaki dereye devrilen tır bir anda alev aldı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri, çekici sürücüsü Ahmet K.'nin olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü İsmail A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi de götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti.