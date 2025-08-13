Koop iştiraki çalışanları, yaklaşık 280 kişi, maaşsız geçen 12. günün ardından eylemlerine devam ediyor. Başbakan Yardımcılığı, maaşların bugün ödeneceğini açıklamasına rağmen, Koop-Sen Başkanı Güröz, herhangi bir uzlaşı sağlanmadığı gerekçesiyle eylemin süreceğini belirtti.

