Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde süresiz greve gitti.
KOOP-SEN’den KOOPBANK Genel Müdürlüğü önünde eylem: “Ekonomik kuruluşlar, siyasi akılla yönetilemez”
Koop-Sen, bugün sabah Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından çalışanlar Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü binasına girdi.
Müdür ve yönetim kurulu başkanının ofislerine giren eylemciler, müdür ve yönetim kurulu başkanını ofislerinde bulamayınca, Genel Müdürlük binası önüne geri döndü.