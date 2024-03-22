Koopbank çalışanları aileleriyle birlikte Lefkoşa yeni kuzey çevre yolu üzerindeki Koopbank Ormanı’na fidan dikti.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, “tüm çalışanların ve ailelerinin büyük bir keyif alarak etkinliği gerçekleştirdiği" vurgulanarak, “Ülkemizi ve doğamızı güzelleştirecek Koopbank Ormanı’nın el ele vererek daha da yeşertilmesi hedefleniyor.” denildi.

Orman Haftası içinde bulunulduğuna da işaret edilen açıklamada, “daha güzel ve yaşanabilir bir dünyanın geleceği” diye nitelendirilen ormanlara sahip çıkılması mesajı da verildi.

Etkinliğe Koopbank çalışanları ve aileleriyle birlikte Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Eski Eserler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı da katıldı.