Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk kumar kompleksini de içeren 5.1 milyar dolarlık Wynn Al Marjan Island projesi de savaştan nasibini aldı. 2027’nin ilk çeyreğinde açılması planlanan proje ABD, İran ve İsrail arasındaki gerginlik yüzünden daha geç açılacak.

İnşaatında 22 bin kişinin çalıştığı projede gecikmenin temel nedeni savaş nedeniyle yaşanan lojistik ve tedarik sorunları olarak gösterildi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Wynn Resorts CEO’su Craig Billings, açılışın gecikeceğine ilişkin iddiaları doğruladı.

Las Vegas, Boston ve Çin'in Makao bölgesinde lüks otel kompleksleri işleten Wynn Resorts'un CEO'su Craig Billings, inşaatın hız kazanmaya devam ettiğini ancak "mütevazı bir gecikme" olacağını söyledi. Billings, savaşın deniz taşımacılığı üzerindeki etkileri nedeniyle Wynn'in planlarını sürdürmek için alternatif nakliye rotaları aradığını ve bu süreçte inşaat çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Billings, geleceğe dair de iyimser bir tablo çizerek, "İleriye baktığımızda, BAE'nin dünya standartlarında turizm altyapısı, rakipsiz havaalanı kapasitesi ve güçlü bir politika çerçevesi var. Bölge istikrar kazandıkça, ülkenin turizmi hızlandırmak için akıllı yollar bulmasını ve uzun vadede, yüksek gelirli sakinler ve ziyaretçiler için dünyanın en çekici destinasyonlarından biri olmaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Wynn Al Marjan Island, 2024 yılında kumar lisansı aldı. Projenin inşa edildiği Ras Al Khaimah'da turizmi önemli ölçüde artırması ve binlerce iş imkânı yaratması bekleniyor.

Wynn Al Marjan Island Resort’ta 70 katlı ve 305 metre yüksekliğindeki otel var. Michelin seviyesinde restoranlar, spa merkezleri, özel marina ve devasa bir oyun salonu içerecek. Tasarım Las Vegas’tan esinlenen bir görkeme sahip olacak ama her detayda Arap kültürünün dokunuşları bulunacak.

Wynn Al Marjan Island’ın yatırım bedelinden daha az bir paraya BAE’nin üç ikonik projesi Atlantis The Royal, Burj Khalifa ve Jumeirah Marsa Al Arab inşa edilebiliyor.

Burj Khalifa 1.5 milyar dolara, Atlantis The Royal1.7 milyar dolara, Jumeirah Marsa Al Arab ise 1.4 milyar dolara inşa edildi.