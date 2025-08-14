Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmede Ukrayna krizini, uluslararası ve bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele alacaklarını söyledi.

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump'ın, ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde yarın gerçekleştirecekleri görüşmenin detaylarını paylaştı.

Görüşmenin hazırlık sürecinde son aşamaya gelindiğini kaydeden Uşakov, bu süreçte yoğun çalışmalar yapıldığını ve çok sayıda teknik konunun çözüldüğünü belirtti.

Zirvenin Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde yapılacağını bildiren Uşakov, üssün yakınlarında Sovyet askerlerine ait mezarların bulunduğunun ve bunun sembolik olduğunun altını çizdi.

- "Görüşme, yarın yerel saatle 11.30'da başlayacak"

Uşakov, "Görüşme, yarın yerel saatle 11.30'da (Moskova saatiyle 22.30) başlayacak. Putin ile Trump, tercümanların katılımıyla yüz yüze görüşecek. Görüşme, iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla sürecek. Müzakereler, çalışma kahvaltısıyla devam edecek." dedi.

Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, kendisi ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'ın yer alacağını anlatan Uşakov, Amerikan heyetindeki isimlerin de belirlendiğini söyledi.

Uşakov, zirvenin içeriği konusunda şunları kaydetti:

"Görüşmenin ana konusu, Ukrayna krizinin çözümü olacak. Elbette barış ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili geniş yelpazedeki konular, kritik uluslararası ve bölgesel meseleler istişare edilecek. Ticaret ve ekonomi alanı dahil ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. İkili ilişkilerde büyük ve ne yazık ki henüz devreye sokulmayan potansiyel var."

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump'ın, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini ve elde edilecek sonuçları açıklayacaklarını sözlerine ekledi.