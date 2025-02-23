Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Krep Günü Etkinliği” bu yıl Çağdaş Drama Derneği Kıbrıs işbirliğinde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Fransız Derneği’nden verilen bilgiye göre, SOS öğrencilerinin de davet edildiği etkinlikte, Çağdaş Drama Derneği Kıbrıs atölye liderleri Özlem Aykut ve Burcu Vahit eşliğinde öğrencilere “Paris’te Gizemli bir Gezi” isimli atölye çalışması düzenlendi. Atölye çalışmasında öğrenciler, oyunlar, canlandırmalar eşliğinde bazı sanat eserlerini tanıma, hikayelerini yazma fırsatı buldu.

Atölye çalışması öğrencilerin, Fransa’da kutlanan ve Krep Bayramı günü olarak bilinen Chandeleur ile ilgili hikaye için yarattıkları afişlerle son buldu.