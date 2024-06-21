Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö., ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sekizinci tanık olan Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, 14 emare daha mahkemeye sundu. Emare sayısı ise bugün itibariyle 32’ye ulaştı.

Mahkeme, emarelerin sunulmasına devam etmek üzere bir sonraki duruşmanın 24 Haziran Pazartesi günü devam etmesine emir verdi.

S.G. aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini; B.Ö. aleyhinde ise “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

-Bugün 14 emare sunuldu

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda görüşülen davanın bugünkü duruşmasında, Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü ve sanıkların avukatları Doğa Zeki ile Hasan Yücelen hazır bulundu.

Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, sürece ilişkin polisin elindeki emareleri mahkemeye sunmaya devam etti.

Sanık ve bazı şahıslara ait EFT, FAST ve banka işlemlerinin bulunduğu CD, hesap çıktıları, cep telefonlarında bulunan ödeme planı ve yazışması çıktıları, WhatsApp görüşmesi, banka dekontu, cep telefonu görüntüsü ve okulun muhasebe çıktısını emare olarak sunan Tahkikat Memuru, sanık B.Ö’ye ait el yazısı ve imza örnekleri ile sanık S.G’ye ait ses örneğini de mahkemeye verdi.

Tahkikat Memuru, 12 Haziran 2024’te Resmi Kabz Mukayyitliği’nden alınan Helpco Education Co. Ltd. onay belgesinin bir setini de emare olarak mahkemeye sundu. Sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki ise emareyi inceleyerek müvekkilinin hâlâ okulun hissedarı olduğunu belirterek bunu “güzel bir haber” olarak nitelendirdi.

-Duruşma yaklaşık iki saat sürdü

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin büyük hissedarı E.U’nun şikayetçi olduğu ifadenin temin edildiğini kaydeden Tahkikat Memuru, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği Şubesi’nde görevli Müfettiş İzzet Çift ve Polis Çavuşu Ahmet Ünveren’le birlikte S.G’nin tutuklu bulunduğu Lefke Polis Karakolu’na gittiklerini dile getirdi.

Sanık B.Ö’den temin edilen hesap dökümlerinin sanık S.G’ye gösterildiğini ifade eden Tahkikat Memuru, sanık S.G’nin karakolda kendisine bir şahısla ilgili sorulan soruya “Eğitim ücretiyle ilgili bilgim yoktur. M.O ve Ö.O’yu da bilmiyorum. Öğrencilerin bu hesaba gönderdiği ücretler bilgim dışındadır” beyanında bulunduğunu ifade etti.

Sanığın bu beyanını ajandasına yazdığını ve beyanın ardından sanık S.G’nin bu beyanın altına huzurunda imza attığını belirten Tahkikat Memuru, sanığın imzasının bulunduğu ajandayı da emare olarak mahkemeye sundu.

Bugün saat 12.35’te başlayan duruşma yaklaşık iki saat sürdü. Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, duruşmanın 24 Haziran Pazartesi günü devam etmesine emir verdi.