Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö.’nün, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşması 13 Haziran Perşembe günü devam edecek.

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen S.G. ile B.Ö., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

-Bugün beş tanık dinlendi

Daha önce iki tanığın dinlendiği duruşmada, bugün beş tanık daha dinlendi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur, duruşmanın 13 Haziran Perşembe günü devam etmesine emir verdi.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.