Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 30 Nisan itibariyle bir ailenin açlık sınırını 23 bin 559 TL olarak açıkladı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca gönderilen fiyatları dikkate alınarak hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Nisan tarihi itibariyle açlık sınırının 23 bin 559 TL olarak hesaplandığını söyledi.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcamasının günlük 201,53 TL, aylık 6 bin 045,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 211,04, aylık 6 bin 331,20 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 223,50 TL, aylık 6 bin 705 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 149,24 TL, aylık 4 bin 477,20 TL olarak belirlendiği kaydedildi.

3o Nisan 2024 itibariyle hesaplama şöyle:

"Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık

Yetişkin Kadın 201,53 6045,90

Yetişkin Erkek 211,04 6331,20

15-19 Yaş Çocuk 223,50 6705,00

4-6 Yaş Çocuk 149,24 4477,20

Açlık Sınırı: 23.559"