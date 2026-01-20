Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar Biriminde başlattığı grevi askıya aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, grev ve eylemin, Sağlık Bakanı ve çalışanlar ile yapılan görüşme doğrultusunda, “Sağlık Bakanı’nın sorunların çözümü için Cuma gününe kadar adım atacağına yönelik söz vermesi” neticesinde 23 Ocak Cuma gününe kadar askıya alındığını belirtti.