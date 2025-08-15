Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) tarafından, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle dün başlatılan grev bugün de devam ediyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, grevin hükümet tarafından olumlu bir adım atılmadığı sürece devam edeceğini söyledi.

Bengihan, gün içinde bir gelişme yaşanmaması halinde eylemi pazartesi gününden itibaren Başbakanlık önüne taşıyacaklarını belirtti.