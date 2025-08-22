Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy’un Başbakanlık önündeki eylemde bir gazeteciye müdahalesini eleştirerek, kınadı.

Basın özgürlüğünün her zaman tehdit altında olduğu belirtilen açıklamada, “Basını özgür olmayan toplumlarda demokrasi de tehlikeye girer. KTGB olarak, basın özgürlüğünün ve demokrasinin zedelenmesine fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgularız” denildi.

KTGB açıklamasında, son zamanlarda bazı kamu görevlilerinin gazetecileri hedef göstermeyi, sorunların sorumlusu gibi medyayı suçlamayı ve zaman zaman basın mensuplarının görev yapmalarına engel olmayı alışkanlık haline getirdiği belirtildi.

“Hedef gösterilmek bir yana, gazetecilerin görev yapmaları dahi engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneğini, Başbakanlık önünde çalışanlarla yaşadığı tartışmayı görüntüleyen gazeteciye müdahale eden DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy sergilemiştir” denilen açıklamada, kamu görevlilerinin eleştirilere açık olması gerektiği kaydedildi.

Gazetecilere saygılı olma çağrısı yapan KTGB, “Kamuya açık bir alanda yapılan her eylem, gazetecinin takip etmesi gereken bir olaydır ve engellenemez. Sayın Müsteşar, tartışmasının kamuya yansımasını istemiyorsa, bu diyaloğu aleni şekilde başlatmamalıydı” ifadelerini kullandı.