Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Birliğe bağlı vizesi olan dört Oda ile Gazimağusa Belediyesi, Yapı Proje Kontrollük Portalı hakkında dün Birlik binasında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Birliğe bağlı Mimarlar Odası’ndan Başkan Onur Olguner ile Oda Yönetim Kurulu Üyesi Safiye Özaltıner, İnşaat Mühendisleri Odası Saymanı Hüsnü Coşan, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Faal Üyesi Enver Ulaş, Makina Mühendisleri Odası’nı Temsilen Tezel Baykent ve Belediye İmar Birimi Amiri Abide Başman Eryaşar ile İmar Birimi Yapı Denetim ve İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Niyazi Yurtseven katıldı.

Birlik açıklamasına göre, toplantıda, Gazimağusa Belediyesi’nin, Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesi kapsamında “Yapı Proje Kontrollük Portalı” çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alınarak, görüş alış-verişinde bulunuldu. Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde inşaatların, Yapı Proje Kontrollük Portalı’na başvuru yapılmaması halinde söz konusu inşaatların mühürlenmesi konusundaki kararlılığın devamının görüşüldüğü toplantıda, KTMMOB ve Gazimağusa Belediyesi arasındaki her türlü teknik konuda iş birliğinin devam edeceği vurgulandı.