KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 11–12 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın 50. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Genel kurula, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nı temsilen Başkan Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Genel Sekreter Hüsnü Coşan ve Sayman Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs katıldı.

Genel kurulun açılışı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Bülent Tatlı tarafından yapılırken, açılışın ardından divan seçimi gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, TMMOB İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna ile KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci açılış konuşmalarını yaptı.

Başkan Ekinci konuşmasında, KTMMOB İMO ile TMMOB İMO arasındaki ilişkilerin yalnızca kurumsal düzeyde değil; ortak mücadele, dayanışma ve mesleki değerler temelinde şekillenen güçlü bir bağ olduğunu ifade etti. İki örgütün uluslararası platformlarda da ortak duruş sergilediğini belirten Ekinci, bu iş birliğinin mesleğin geleceği açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Ekinci, savaş ve çatışmaların yarattığı yıkıma dikkat çekerek, barışın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Mesleğin karşı karşıya olduğu güncel sorunlara işaret eden Ekinci, gençlerin inşaat mühendisliğine olan ilgisinin azaldığını, teknolojik dönüşüm ve yapay zekâ ile birlikte meslek alanlarının yeniden şekillendiğini ve mesleğin doğru ve güçlü bir şekilde yeniden anlatılması gerektiğini vurguladı.

Ekinci, inşaat mühendisliğinin yalnızca yapı üretmekten ibaret olmadığını; güvenli yaşam alanları oluşturmak, afetlere dirençli kentler kurmak ve toplumsal yaşamı sürdürülebilir kılmak açısından hayati bir rol üstlendiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından, KTMMOB İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci tarafından TMMOB İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna’ya plaket takdim edildi.