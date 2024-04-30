Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yönetim Kurulu 56. dönemin ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Seran Aysal başkanlığındaki KTMMOB Yönetim Kurulu toplantısında 56. dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi ve Birliğin gündemindeki konular tartışılarak karara bağlandı.

Toplantıda KTMMOB Yönetim Kurulu görev dağılımı da yapıldı.

Buna göre, Genel Sekreter Türker Aktaç, Genel Sayman Nevter Zafer Cömert, Bilirkişi Komisyonu Başkanı Celal Devrim Önen, Dış İlişkiler, Örgütlenme ve Projeler Sorumlusu Görkem Çelik olarak belirlendi.