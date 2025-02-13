Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), "ülkede kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesi ve çıkabilecek yangının can ve mal kaybı olmadan söndürülmesini sağlamak" amacıyla hazırladığı “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Taslak) Tüzüğü”ne ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Tüzüğün yasallaşması çalışmalarını hızlandırdığını açıklayan KTMMOB yönetimi, tüzüğü hazırlayan birlik komitesi üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı bünyesinde kapsamlı bir toplantı düzenledi.

KTMMOB'dan yapılan açıklamaya göre, bakanlıktaki toplantıya KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Cemre Keskin, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Pekrioğlu Balkıs ve KTMMOB Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü Çalışma Komitesi üyeleri katıldı.

Toplantıda ayrıca İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Yılmaz, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, bakanlık hukukçusu Emine Uzun, PGM İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı, Belediyeler Birliği, Şehir Planlama Dairesi ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı.

Tüzüğü hazırlayıp sonuçlandıran KTMMOB Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü Çalışma Komitesi'nde Mimarlar Odası’nı temsilen Kozan Uzunoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası’nı temsilen Mahmut Betoncu, Elektrik Mühendisleri Odası’nı temsilen Zeka Fındık, Makina Mühendisleri Odası’nı temsilen Barış Hacışevki ile Sümer Kaya ve Kimya Mühendisleri Odası’nı temsilen Halil Erensu görev yapıyor.