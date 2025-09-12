Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 2025-2026 eğitim-öğretim yılına sorunlarla başlanılacağını, kaosun büyüyerek devam edeceğini savundu.

KTOEÖS, birçok okulda inşaatların devam ettiğini ve kadrolarda eksiklikler olduğunu ileri sürerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlık çalışmalarını eleştirdi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullardaki sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla sendika Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen KTOEÖS, bilimsel ve laik eğitim için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Yeni yapılan okullarda bile birçok sıkıntının olduğunu ileri süren Sendika, 15 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Meral Vedat Ertüngü Lisesi’nde basın açıklaması yaparak, bu sorunları göstereceklerini duyurdu.

- “Atamalar kasıtlı olarak yapılmadı, nakiller şeffaf şekilde gerçekleşmedi”

Basın toplantısında söz alan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 2025-2026 öğretim yılında yine sıkıntıların yaşanacağını, fiziki altyapı sorunları devam eden okullarda kaosun daha da büyüyeceğini savundu.

Öğretmen atamalarının kasıtlı olarak yapılmadığını ve şeffaf olmayan nakiller gerçekleştirildiğini ileri süren Eylem, buna rağmen bazı kadroların eksik bırakıldığını, özellikle rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni ve Yunanca öğretmeni eksiklikleri olduğunu söyledi. Eylem, akran zorbalığı ve şiddet olaylarına dikkat çekerek, rehber öğretmenlerin önemine vurgu yaptı.

Eylem, Mağusa’da ikinci ilahiyat koleji açılması yönünde karar alındığını ve bu yıl ilk kez Arapça öğretmen münhali açıldığını duyurarak, bunları “gericileştirme yönünde atılmış ideolojik bir adım” olarak nitelendirdi.

Yeni öğretim yılında anayasa ve yasalar doğrultusunda “Parasız, bilimsel, nitelikli ve laik eğitim” için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Eylem, tüm velilere ve topluma birliktelik çağrısı yaptı.

-“500 üzerinde yapılması gereken nakiller 413’te kaldı”

Eylem ardından söz alan KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, okulların fiziki altyapısının yeni öğretim yılına hazır olmadığını savunarak, 11 okulda güçlendirme, tadilat ve yeni derslik yapımı nedeniyle inşaat çalışmalarının sürdüğünü, bazılarının bu yıl içinde tamamlanamayacağını görüşünü dile getirdi.

Bazı öğrencilerin bu yıl da konteynerlerde eğitim göreceğini ileri süren Zekai, geçen yıl boşaltılan Lefke Gazi Lisesi binasını örnek gösterdi; bugüne kadar “Çivi dahi çakılmadığını” iddiasında bulundu. Zekai, “Konteynerlerin geçici çözüm olmaktan çıkıp kalıcı hale geldiği” görüşünü paylaştı.

Zekai, okulların bu yıl da öğretmen eksiklikleriyle açılacağını söyleyerek, 500’ün üzerinde öğretmen nakili yapılması gerekirken bu sayının 413’te kaldığını kaydetti. Yaklaşık 150 öğretmen ihtiyacının geçici atamalarla doldurulduğunu, öğretmenlik sınavını kazanmış adayların ise atanmayı beklediğini belirten Zekai, pazartesi günü okulların 15 branşta öğretmen, 3 okul müdürü, 13 müdür muavini, 4 sekreter, 13 hademe ve yüzlerce bölüm ile atölye şefi eksiğiyle açılacağını söyledi.

- “Kalabalık sınıflar sorunu bu yıl da çözümsüz”

Sınıflardaki öğrenci sayılarına da değinen Zekai, genel orta öğretime bağlı 5 okul yapılmasına rağmen sınıftaki öğrenci sayısı ortalamasının yüzde 8 arttığına dikkat çekti.

Zekai, kalabalık sınıfların çözümü için Lefkoşa’da bir ortaokul, Girne’de bir meslek lisesi ve ortaokul, Mağusa’da bir ortaokul ve yıllardır talep edilen Fen ve Anadolu Lisesi’nin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

- “Eğitim velilerden talep edilen katkılarla sürüyor”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise kamusal eğitimin paralı hale getirildiğini ve devlet okullarda eğitimin velilerden talep edilen katkılarla sürdürüldüğünü savundu.

Gökçebel, yeni öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek; bilimsel, laik bir eğitim için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti; halkı bu mücadeleye destek olmaya davet etti.