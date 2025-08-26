Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretmen atamaları başta olmak üzere hükümetin son icraatlarını eleştirdi.

Dev-İş, KTAMS, El-Sen, Güç-Sen ve Bağımsızlık Yolu’ndan temsilcilerin de katılarak, destek verdiği KTOEÖS, Başbakanlık kapısına “yamalı araba tekerleği iç lastiği” astı.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel konuşmasında, ülke sorunlarını paylaşmak için toplandıklarını belirterek, “Ülkenin sorunu bir bütün ve tektir” dedi.

“Ekmeği çalıyorlar, gençlerin geleceğini çalıyorlar, çocukların geleceğini çalıyorlar” diyen Gökçebel, alınan kararların ortada olduğunu söyledi. Toplumla dalga geçildiğini ileri süren Gökçebel, T izinleri ve arsa dağıtımı konularını eleştirdi.

Gökçebel, zenginlere vergi affı yapılırken, “Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamındaki öğretmene yüzde 50’ye yakın prim kesintisi yapıldığını iddia etti. Milli Eğitim Bakanına eleştirilerde bulunan Tahir Gökçebel, Bakanlar Kurulu kararı ile öğrencilerin bir üst sınıfa geçirileceğini iddia etti.

Başbakanlık Müsteşarı ile görüştüklerini dile getiren Gökçebel, öğretmen atamalarının seçim yasaklarına girmeme ihtimali olduğunu söyledi. Yüksek Seçim Kurulu’ndan izin alınarak, zorunlu hizmet olan eğitim gereği atamaların yapılabileceğini ifade eden Gökçebel, “Savcılık görüşü alınarak da yapılabilirdi. Meclis’e götürülerek, seçim yasağı da ötelenebilirdi ama hiçbirini yapmadılar” dedi.

Bunun yerine geçici öğretmenlere görev verildiğini ileri süren Gökçebel, sınav kazanıp, atama bekleyen, özel sektör çalışanı öğretmenlerin sorunlarına da dikkat çekerek yaşananlara seyirci kalmayacaklarını belirtti.

Okulların yeni eğitim dönemine hazır olmadığını kaydeden Gökçebel, “Okullar hazır değil ama ivedilikle Meclis’e giden nedir? İkinci İlahiyat Koleji’nin Mağusa’ya açılmasıdır” dedi. Gökçebel, torpille vatandaşlık verildiğini de iddia etti.

Bu düzen sona erene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Gökçebel, düzeni devam ettirenlerle uzlaşmayacaklarını kaydetti.

-Tuğcu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu da, “Bir ülke düşünün şikayetçi olmayan hiçbir kesim yok” diye konuştu.

Kıb-Tek’in Başbakanlığa bağlı olduğunu hatırlatan Tuğcu, enerji sorunuyla ilgili Başbakan’dan görüşme talep ettiklerini ancak kendileriyle görüşmediğini öne sürdü.

“Çok yakında Kıb-Tek’te yaşanan ihalelerle ilgili çok ciddi bir olay gün yüzüne çıkacak” diyen Tuğcu, liyakatsız yöneticilerin göreve getirildiği eleştirisinde bulundu.

-Rahvancıoğlu

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu da, toplumun hemen her alanda geleceğinin çalındığını savunarak, bu gidişatın değişeceği mesajını vermek için toplandıklarını kaydetti.

Vatandaşlıklar, Kıb-Tek, eğitim, toplu taşıma ve sağlığa kadar her alanda toplumun geleceğini tehdit eden kararlar alındığını ileri süren Rahvancıoğlu, gelecek kaygısının farkında olduklarını söyledi.

Hükümetin geleceği olmadığını öne süren Rahvancıoğlu, gelen-giden hükümetlerden bağımsız, yasal ve öngörülebilir bir gelecek inşa etmek için belli bir programa dayalı mücadele örülmesi gerektiğini savundu.