Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen nakil sürecinin yasa ve tüzüklere aykırı yürütüldüğünü savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı suçladı.

KTOEÖS, sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

-Karaoğulları: “Toplumu sindirmeye yönelik yasal düzenlemeler yapılıyor”

Toplantıda ilk sözü alan KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, üyelerinden fazla grev kesintisi yapıldığını ayrıca üyelerinin nakil sürecinden ekarte edilerek Eğitim Bakanlığı tarafından cezalandırıldığını iddia etti. Karaoğulları, hükümetin topluma yönelik baskı unsurlarını artırarak devam ettirdiğini savunarak, eleştirilerde bulundu.

Türkiye’ye girişleri engellenen 15 Kıbrıslı Türkün yasaklarının Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın girişimleri ile kalktığını anımsatan Karaoğulları, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karaoğulları, hala Türkiye’ye girişi engellenen vatandaşlar olmasından ve bunların listesinin belli olmamasından duydukları endişeyi de aktardı.

Ceza Yasası ile Bilişim Suçları Yasası konusundaki gelişmelere de değinen Karaoğulları, bunları "Toplumu sindirmeye yönelik yasal düzenlemeler" olarak gördüklerini ifade etti. Karaoğulları, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ile ise toplumun basın aracılığıyla güvenilir ve sağlıklı haber almasına engel olunduğunu da ileri sürdü.

Geçen aylarda yaşanan sosyal medya hesaplarına yönelik müdahalelere de tepki gösteren Karaoğulları, toplumun öz varlıkları olan kurumlara yatırım yapılmayarak, kasıtlı olarak özelleştirilmeye çalışıldığını savundu.

-“Tam gün eğitim için gerekli bütçe ayrılmadı”

Üç yıldır Disiplin Tüzüğü, Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü ve Kayıt Kabul Tüzüğü’nün revize edilmesini talep ettiklerini belirten Karaoğulları, “Üç yıldır herhangi bir adım atılmayışından kaynaklı bu konularda da maalesef kaos devam etmektedir.” dedi.

Tam gün eğitim uygulamasını da eleştiren Karaoğulları, bunun için gerekli bütçelerin ayrılmadığı görüşünü dile getirdi.

Sendika olarak üyeleri ile gerek Disiplin Tüzüğü gerekse tam gün eğitim uygulamasına karşı bir direniş ortaya koyduklarını anımsatan Karaoğulları, üyelerinin bu nedenle cezalandırılmak istendiği iddiasını yineledi. Karaoğulları, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ve gerekli hukuki girişim ve eylemsel mücadeleyi ortaya koyacaklarını vurguladı.

-Basın açıklaması Toprak tarafından okundu...“Eğitim Bakanlığı’nın dayatmacı ve hukuka aykırı tutumu kabul edilemez”

Başkan Ahmet Karaoğulları’nın konuşması ardından, basın açıklaması KTOEÖS Eğitim Sekreteri Seçil Toprak tarafından okundu.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ve onların örgütlü yapısına yönelik "Saldırılarını" sürdürmekle suçlandı.

Yasa ve tüzüğe göre öğretmen nakil süreçlerinde sendika ile istişare edilmesinin zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasa ve tüzükleri yok sayarak nakil süreçlerini tek taraflı yürüttüğü savunuldu. Açıklamada, “Eğitim Bakanlığı'nın bu dayatmacı ve hukuka aykırı tutumu kabul edilemez.” denildi.

Açıklamada, “Öğretmen ihtiyaçlarının gerçek dışı belirlendiği, eksik bırakılan kadroların üzerinin örtülmeye çalışıldığı, yer değiştirme bekleme listelerinde hatlar ortaya çıktığı, yeni atanacak öğretmenlerin atamalarının seçim yasaklarına takıldığı, müdür ve müdür muavini münhallerinin açıklanamadığı” iddiasına da yer verildi.

Nakil süreçlerinin önceden bakanlık ile sendika arasında istişare içinde yürütüldüğü ancak son iki yıldır bunun değiştiği ileri sürülen açıklamada, "KTOEÖS ve üyeleri anayasal haklarını kullanarak yürüttüğü onurlu mücadeleden asla geri adım atmayacaktır.” denildi.

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Tüzüğü’ne göre yer değiştirme başvurularının EK-B formu üzerinden yapılabileceği belirtilen açıklamada, Bakanlığın ise yalnızca MEBBİS üzerinden başvuru yapılabileceğini duyurduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Tüm bu gelişmeler açıkça göstermektedir ki Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yer değiştirme sürecini siyasi bir araca dönüştürmüş; anayasal haklarını kullanan öğretmenleri ve onların örgütlü yapısını cezalandırmaya yönelik tutumunu iki yıldır sistematik biçimde sürdürmektedir.” iddiasında bulunuldu.

Öğretmenlerin Yer Değiştirme Tüzüğü’ne göre, yer değiştirme işlemlerinde son sözü Kamu Hizmeti Komisyonu’nun söyleyebileceğine dikkat çekilen açıklamada, bakanlığın bu konuda da “Keyfi” davrandığı savunuldu. Açıklamada, nakil işlemlerinin yasa, tüzük ve teamüllerin emrettiği şekilde yürütülmesi istenerek, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.