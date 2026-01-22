KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Maviş, Bakanlığın eğitim politikalarını başarısız bulduğunu belirterek, son dönemde yaşanan gelişmelerin eğitim yönetimindeki yetersizliği açıkça ortaya koyduğunu savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun görev süresi boyunca eğitimin temel sorunlarına çözüm üretemediğini söyledi. Maviş, yalnızca son bir ayda yaşananların, eğitim yönetiminin ne durumda olduğunu göstermeye yettiğini ifade etti.

Maviş, Bakan Çavuşoğlu’nun “Dünya ile rekabet için okulda geçirilen sürenin artırılması gerektiği” yönündeki açıklamalarını eleştirerek, rekabetin yalnızca ders saatlerini uzatarak sağlanamayacağını vurguladı. Bu yaklaşımın pedagojik bakış açısındaki eksikliği ortaya koyduğunu belirtti.

“Rekabeti sadece süreyi uzatarak sağlayabileceğini düşünmek, eğitime bakışın ne halde olduğunu gösteriyor.”

Maviş, Bakanlığın gerçek sorunları çözmek yerine algı yaratmaya çalıştığını savundu. İki yıl içerisinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 110 okul için yalnızca iki rehber öğretmen atandığını hatırlatan Maviş, okullarda rehberlik hizmetlerine olan ihtiyacın zirve yaptığı bir dönemde halen adım atılmadığını söyledi.

Çocukların ruh sağlığının ve olumlu okul ikliminin göz ardı edildiğini belirten Maviş, bu koşullarda “dünya standartları” iddiasının gerçekçi olmadığını ifade etti.

Öte yandan, 2 Ocak itibarıyla emekli olan öğretmenlerin yerine aradan üç hafta geçmesine rağmen yeni öğretmenlerin görevlendirilmediğini dile getiren Maviş, bazı okulların öğretmensiz bırakıldığını söyledi.

Özel eğitim alanında da ciddi sorunlar yaşandığını belirten Maviş, öğrenci sayısındaki artışa rağmen ek özel eğitim öğretmeni ataması yapılmadığını ve okulların taşıyamayacakları bir yük altına sokulduğunu vurguladı.

Maviş, yaşanan sorunların nedeninin sendikaların tutumu olmadığını belirterek, asıl sorunun Eğitim Bakanı’nın icraat eksikliği olduğunu söyledi.