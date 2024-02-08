Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı “okul güvenliği” konusunda eleştirdi ve okul binalarının güvenliğini sağlamak için acil ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

KTÖS Başkanı Burak Maviş yazılı açıklamasında, deprem sonrası teste tabi tutulan okul binalarıyla ilgili bilgi verdi; yıkım kararı alınan okullar için acil eğitim planı hazırlanmasını; binasının güçlendirilmesi kararı alınan okullarda ise sürecin şeffaf ve kapsamlı olmasını istedi.

Maviş açıklamasında, eğitimde, nitelik ve okulda güvenliğin her öğrencinin, öğretmenin ve okul çalışanının hakkı olduğuna vurgu yaptı.

Ancak ülkedeki eğitim binalarının durumunun, bu temel hakların ihlal edildiğini gösterdiğini savunan Maviş, şöyle devam etti:

“Yapı malzeme testleri ve deprem performans analizi sonuçlanması ile 162 okulumuzdan 124'ünün 405 binası bu testlere ve analizlere tabi tutulmuştur. Okullarla ilgili ortaya çıkan sonuçlar ve projelerin paylaşılmasında çok geç kalınmaktadır. Maalesef, son olarak iki ilkokulumuz, Şht. Yalçın İlkokulu ve Çayırova İlkokuluna ait bazı binalarda ortaya çıkan güçlendirme yöntem ve maliyetleri yapılması gerekenin yıkım kararı alınmasını ortaya konmuştur.

Dahası, Eğitim Bakanlığı'nın, uzman mühendislerin görüşlerine rağmen yıkım yerine binaları güçlendirme yoluna gitme eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu, potansiyel olarak öğrenci ve öğretmenlerimizi büyük risklere atmaktadır. Okul binalarının güvenliği, yüzeysel çözümlerle veya geçici önlemlerle sağlanamaz. Sendikamız için öğrenci ve öğretmenlerimizin can güvenliği söz konusu olduğu zaman hiçbir riske yer yoktur.”

Maviş, KTÖS olarak Eğitim Bakanlığını ve hükümeti, okul binalarının güvenliğini sağlamak için acil ve etkili adımlar atmaya çağırdı ve bu süreçteki iki temel talebi sıraladı:

“Yıkım kararı alınan okullar için acil eğitim planı: Öğrencilerin ve öğretmenlerin mağdur olmaması için geçici eğitim alanlarının belirlenmesi ve gerekli tüm kaynakların sağlanması.

Şeffaf ve kapsamlı güçlendirme süreci: Güçlendirme kararı alınan okullarda uygulanacak işlemlerin, uluslararası standartlara uygun olarak ve uzman denetiminde gerçekleştirilmesi. Sürecin tüm aşamalarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması.

Eğitimde güvenlik, tartışmaya açık bir konu olamaz. Eğitim Bakanlığı ve hükümetin, öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alması gerekmektedir.

Bilinsin ki, bu iki okulda öğretmen ve öğrencileri riske atmayız, raporları açıklanmayan diğer okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerin okul binalarının risk raporlarının da peşini bırakmayız.

Sendikamız KTÖS, bu konuda gerekli adımlar atılana kadar mücadelesini sürdürecektir.”