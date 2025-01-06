Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası’nın (POED) davetlisi olarak, sendikaya dostluk ziyaretinde bulundu.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, POED Genel Merkezi’nde yer alan toplantıda POED Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

POED Başkanı Myria Vassiliou konuşmasında, KTÖS yetkilileri ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, uzun süredir devam eden işbirliklerini 2025’te daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini kaydetti. Vassiliou, sendika üyelerinin daha sık bir araya gelebileceği ortak çalışmalar ve etkinlikler yapılması için inisiyatif almaya hazır olduklarını da belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, davet için teşekkür ederek, Kıbrıs’ta daha iyi bir gelecek, eğitim ve çalışma yaşamı için POED’le çalışmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Maviş, Avrupa Sendikalar Federasyonu Eğitim Komitesi (ETUCE)’nin Kıbrıs Ülke Temsilcisi olarak yeni yılda tüm Kıbrıs’taki eğitim sendikaları arasında işbirliğinin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın artmasını arzu ettiğini kaydetti.

Maviş, iki toplumun öğretmenlerinin ve eğitimcilerinin yakınlaşmasının ivme kazanması için eğitim alanında ortak projeler üretmek istediklerini de vurguladı. Maviş, POED’in desteğinin çok önemli olduğunu da söyledi.