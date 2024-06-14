Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tamamlanan eğitim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni öğretim yılına ilişkin taleplerini dile getirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı açıklamada, yapılması gerekenlerin bugünden bilindiğine dikkat çekerek, “Eğitim Bakanlığı, nitelikli kamusal eğitim sorumluluğunu yerine getirmek için bugüne kadar yapmadığı çalışmaları yapmalı, sendikalar ve diğer paydaşlarla oturup bir yol haritası belirlemelidir.” dedi.

“Zorlu eğitim yılında tüm olumsuzluklara rağmen öğretmenler ve okul idarecilerinin ellerini taşın altına koyarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını” kaydeden Maviş, öğrencilere ve nitelikli kamusa eğitime umut olduklarını belirtti.

“Eğitim sistemimiz, son yıllarda ekonomik krizlerin sonuçları yanında hükümetlerin vizyon, nitelik ve liyakat eksikliğine de katlanmak zorunda kalmıştır.” diyen Maviş, sendika olarak görev ve sorumluluklarının bilincinde çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, aynı duyarlılığı Eğitim Bakanlığı yetkililerinden de beklediklerini ifade etti.

- “Araştırmalarımız, iki gün eğitsel etkinlik yapılan sistemi genel olarak verimsiz bulunduğunu gösteriyor”

Maviş, şunları söyledi:

“Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, geçtiğimiz eğitim yılında uygulaması başlatılmış olan öğleden sonra iki gün eğitsel etkinlik yapılan sistemi genel olarak verimsiz bulunduğunu, bu sistemin kesinlikle gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Sistemin sürdürülebilirliğine dair genel bir memnuniyetsizlik, mevcut uygulamanın uzun vadeli etkinliği ve verimliliği konusunda ciddi soruları gündeme getirmektedir. Sonuç olarak, öğleden sonra iki gün eğitsel etkinlik yapılan sistemin sürdürülebilirliği, mevcut sorunların ve eksikliklerin ele alınmasıyla mümkün olabilir.

Pilot uygulama, ön hazırlık, okulların alt yapı ve fiziksel ihtiyaçların giderilmesi, yemek ve benzeri öğrenci ihtiyaçlarının çözümlenmesi, öğretmen haklarının gözetilmesi, yeterli sayıda kadrolu öğretmen bulunması gibi faktörlerin bu uygulamanın başarılı olması için elzem olduğu ortadadır.”

Özellikle okul nüfusları ve sınıflardaki öğrenci sayılarının tam gün eğitim konusunda büyük önem arz ettiğini kaydeden Maviş, okulların öğrenci kotalarının belirlenmesi ve kalabalık sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması gerektiğini belirtti, ek olarak okulların fiziksel kapasitesinin önemine dikkat çekti.

Maviş, “Eğitimde kalıcı bir reform yapılmak isteniyorsa, çözüm bellidir: tüm paydaşların katkısıyla hazırlanacak uzun vadeli bir ortak strateji. Aksi takdirde yapılan tüm uygulamalar, günübirlik olarak anılmaya ve nihayetinde başarısızlığa mahkumdur.” ifadelerini kullandı.

- “Eğitim Bakanlığı öğretmenlere hak ettiği değeri vermelidir”

KTÖS’ün bir diğer araştırmasının Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik mesleği ve öğretmen haklarına yönelik tutum ve uygulamalarına yönelik olduğunu söyleyen Maviş, araştırmanın Bakanlık tarafından yapılanların öğretmenlerin mesleki gelişimini, motivasyonunu ve mesleki memnuniyetini destekleme konusunda ciddi şekilde yetersiz kaldığını gösterdiğini dile getirdi.

Maviş, “Öğretmenler, mesleki gelişimlerine katkı sağlanmamasından, ifade özgürlüklerinin kısıtlanmasından, disiplin cezalarının adaletsiz uygulanmasından ve teşvik edici yasal hakların yetersiz kaldığından duydukları memnuniyetsizliği açıkça ifade etmişlerdir” diyerek, Eğitim Bakanlığı’nın sorunları ivedilikle ele alması ve öğretmenlere hak ettiği değeri vermesi çağrısında bulundu.

Maviş, “Öğretmenlerimizin seslerini duymak, onların öneri ve eleştirilerini ciddiye almak, eğitim sistemimizin niteliğini artıracak en önemli adımdır.” diye konuştu.

- “Kullanım dışı binaların yaz aylarında yıkımlarının yapılmasını takip edeceğiz”

Okul binalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Maviş, Deprem Denetim Komitesi tarafından mevcut kamu okullarının onarım, tadilat ve güçlendirme projeleri arasında vize ve keşif bedelleri tamamlanmış toplam 124 okul olduğunu, 12 okulun bazı binalarının kullanım dışı olduğunu ve bu okullarda 110 civarı konteyner sınıf yer aldığını kaydetti.

Maviş, kullanım dışı olan binaların yaz aylarında yıkımlarının yapılmasını ve en erken zamanda yeni binaların tamamlanması sürecini birlikte takip edeceklerini duyurdu.

Eğitim sistemi ve eğitim bütçesinin de acil durum alarmı verdiğini öne süren Maviş, “Ülkeye yerleşen ve/veya çalışma izniyle gelen, Türkiye dahil tüm yabancı ülke vatandaşlarından, çocuğu olsun olmasın eğitim katkısı alınması artık elzem bir hale gelmiştir.” dedi.

Maviş, aşağıdaki bölgelerde 13 yeni okul projesinin ivedilikle hayata geçirilmesini de talep ettiklerini dile getirdi:

“Gönyeli (İlkokul), Gönyeli Yenikent (İlkokul), Gönyeli Yenikent (Okulöncesi), Gönyeli (Özel eğitim), Yeni Boğaziçi-Mormenekşe (Okulöncesi), İskele/Karpaz (Özel eğitim), K.Kaymaklı/Dumlupınar (İlkokul), Girne (Okulöncesi), Girne Batı (İlkokul), Girne Doğu (İlkokul), Alsancak (İlkokul), Dikmen (İlkokul), Mağusa (İlkokul)”

- Öğretmen ve okul yöneticisi eksiklikleri eylül öncesi tamamlanmalıdır”

Okullarda yaşanan öğretmen ve okul yöneticisi eksikliklerinin eylül öncesi tamamlanması gerektiğine değinen Maviş, ilköğretime bağlı okullarda 3 müdür, 10 müdür muavini, 340 ilkokul öğretmeni, 20 özel eğitim öğretmeni ve 40 psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen eksikliğinin bulunduğunu söyledi.

“Bununla birlikte, Eğitim Bakanlığı yasal olarak zorunlu olmasına rağmen öğretmen yardımcılarının istihdamı konusunda bir girişimde bulunmamış ve okul aile birliklerinin, velilerden para toplayarak istihdam etmesine göz yummuştur.” diyen Maviş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bakanlık, bu yasadışı uygulamayı genelgeleri ile onaylamaktadır. Yasamızda 100 adet kadrosu olan öğretmen yardımcılarının yasada öngörülen şekilde Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ivedilikle istihdam edilmelidir.

Haklarımızı savunmaya ve geliştirmeye, toplumsal varlığımızı ve kültürümüzü korumaya, nitelikli bir eğitim sistemi ve adil bir toplumsal yaşam için sendikal mücadeleye yılmadan devam edeceğiz.”