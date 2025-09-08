Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Başbakan Ünal Üstel’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da işaret ederek söylediği “Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz” sözlerine sert tepki gösterdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, bu ifadelerin yıllardır dile getirilen vasatlığa, ranta, yolsuzluğa ve torpile dayalı UBP zihniyetinin en açık itirafı olduğunu belirtti.

“Kamu Hizmeti Komisyonu’na gölge düşürülüyor”

UBP-DP-YDP üçlü koalisyonunun siyaseti yozlaştırdığını, kamuda eşitlik, liyakat ve adaleti yok ettiğini söyleyen Maviş, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsızlığının sorgulanır hale geldiğini vurguladı.

Maviş, “Kamu Hizmeti Komisyonu atamalarına şaibe düşürecek bu açıklamalar kabul edilemezdir ve kuruma yapılacak en büyük kötülüktür” dedi.

“Siyasi müdahale seçim rüşvetidir”

KTÖS Genel Sekreteri, KHK mülakatlarına siyasi müdahale sözü vermenin “seçim rüşveti” anlamına geldiğini kaydederek, “Yazılıda başarı kazanan gençlerin hakkını gasp etmek, işsizliği siyasi bağlantıya mahkûm etmek ve kamu hizmetini partizanlığa teslim etmektir” ifadelerini kullandı.

“Gençler emek hırsızlığına teslim edilmeyecek”

Maviş, gençlerin yıllarca emek vererek ülkesine faydalı olmaya çalıştığını ancak iktidarın “sözlüde hallederiz” yaklaşımıyla bu emeği hiçe saydığını belirterek, “Bu açık bir emek hırsızlığıdır. KTÖS ve örgütlü diğer sendikalar bu çabalara geçit vermeyecektir” dedi.

“Hesap sandıkta sorulacak”

Açıklamasında gençlerin torpil düzeni nedeniyle göçe zorlandığını söyleyen Maviş, “Halkın iradesini ve gençlerin emeğini korumak boynumuzun borcudur. Sendikamız, emeğin hakkını çiğneyen bu anlayışa karşı en sert mücadeleyi verecektir. Torpil düzeni dayatmaya çalışanların hesabı sandıkta sorulacaktır” diye konuştu.