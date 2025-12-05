Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Lefkoşa'da yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Alma”, "Rüşvet Verme", “Rüşvet Teklif Etme", "İrtikap", “Görevi Kötüye Kullanma”, "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" ve "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Cahitoğlu'nun 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Yargıç Şevket Gazi'nin huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet, Mali Şube'de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca'yı tanık olarak dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Hoca, olayla ilgili olguları yeniden aktardı.

"220 BİN EURO, 35 BİN STERLİN RÜŞVET ALDI"

Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın, bir şahıstan rüşvet talep ettiği yönünde polise bilgi verilmesi üzerine başlatıldığını söyledi.

Polis, Cahitoğlu'nun 2020 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa bölgesindeki devlet dairelerindeki işlemlerin hızlandırılması için bazı şahıslardan 220 bin Euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığını söyledi.

"BİR ARAZİ MESELESİ İÇİN 200 BİN STERLİN RÜŞVET TEKLİF ETTİ"

Polis, zanlının hukuka aykırı olarak bir devlet arazisinin kiralanmasına onay vermesi için bir devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğine dikkat çekti.

"BAŞKA BİR MESELEDEN 200 BİN STERLİN RÜŞVET TALEP ETTİ"

Polis, zanlının yine bir başka şahısın devletteki işlerini yapması için 200 bin sterlin rüşvet talep ettiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada, kanunsuz olarak 2 adet şarjör ile 50 adet 9mm çapında canlı mermi de bulunduğunu belirtti.

"9 KİŞİ SORGULANDI, 6 İFADE ALINDI"

Zanlının 3 Aralık 2025 tarihinde mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen polis, 4 Aralık'ta da mahkemeye çıkarılarak 1 günlük tutukluluk emri temin ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlının 1 günlük tutukluluk süresi içerisinde 9 kişinin sorgulandığını, 6 kişiden de ifade alındığını söyledi.

"RÜŞVET TALEP ETTİĞİ KİŞİDEN İFADE ALINDI"

Polis, zanlının devletteki işlerini yapması için 200 bin sterlin rüşvet talep ettiği kişiden de ifade temin ettiklerini kaydetti.

Zanlının cep telefonunun DATA incelemesinin başlatıldığını belirten polis, zanlının Polis Genel Müdürlüğü'ne götürülerek "ses örneğinin" alındığını da ifade etti.

"VÜCUDUNDA İLTİHAP, BÖBREKLERİNDE TAŞ TESPİT EDİLDİ"

Zanlının daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini belirten polis, zanlının vücudunda iltihap, böbreklerinde ise taş olduğunun tespit edildiğini, bunun üzerine Üroloji Servisi'ne yatışının yapıldığını dile getirdi.

Zanlının doktorunun, mahkemeye getirilmesinde sakınca olmadığını söylediğini belirten polis, mahkemenin ardından zanlının yeniden hastanede yatışının yapılacağını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında zanlıdan alınan 3 ayrı gönüllü ifadedin teyit ve tekzip edilecegini edilmesi gerektiğini söyledi.

Savcı Ali Hidayet ise zanlının methaldar olduğu suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olan çok ciddi bir mesele olduğunu söyledi.

7 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK

Savcı Hidayet, serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Cahitoğlu'nun avukatı Süleyman Dolmacı, tutukluluk süresine yine itiraz etmedi.

Yargıç Şevket Gazi de, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.