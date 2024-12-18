Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), her yıl aralık ayının ikinci haftasında kutlanan Yerli Malı Haftası’nı bu yıl buruk bir şekilde kutladıklarını belirterek, sorunlarını aktardı.

KTSO’dan yapılan açıklamada, her yıl aralık ayının ikinci haftasında, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası’nın yerli üretimi teşvik etmek ve topluma yerli malı kullanmanın önemini anlatmak amacını taşıdığı belirtildi.

“Ancak Sanayi Odası olarak, her yıl yerli üretimin önemini vurgulamak ve yerel üreticilerimizi desteklemek amacıyla kutladığımız Yerli Malı Haftası’nı, bu yıl ne yazık ki buruk bir şekilde karşılıyoruz. Yerli üretimin sürdürülebilirliği, sanayimizin güçlenmesi ve ekonomiye katkı sağlanması açısından stratejik öneme sahip olan birçok sorun, makamların ilgisizliği nedeniyle maalesef çözüme kavuşmamıştır.” denilen açıklamada, yerli üreticilerin artan maliyetler, enerji fiyatlarındaki yükseklik, ithal ürünlerle adil olmayan rekabet koşulları ve finansmana erişimdeki güçlükler gibi pek çok zorlukla mücadele ettiği vurgulandı. Açıklamada, bu sorunların çözümü için gerekli adımların atılmadığı da ifade edilerek, yetkililere çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, “Eğer bu sorunlar çözülmezse, sadece sanayimiz değil, aynı zamanda ülkemiz ekonomisi da zarar görecektir. Bu önemli haftayı buruk bir şekilde kutlarken, yerli üreticilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor ve tüm halkımızı yerli malı kullanmaya davet ediyoruz. Hep birlikte yerli üretime sahip çıkarak, sanayimizi ve ekonomimizi daha güçlü bir geleceğe taşıyabiliriz.” ifadelerine yer verildi.