T&T Havalimanı İşletmeciliği'nin Ercan Havalimanı’ndaki sergileri devam ediyor.

T&T’den verilen bilgiye göre, havalimanındaki bu ayki serginin konuğu denizin ve deniz canlılarının korunmasına yönelik çalışmalar yapan SPOT Marine Life (cyprusturtles.org). Sergi, SPOT’un projelerinde aktif olarak yer alan ve gönüllü çalışmalar yapan fotoğrafçılar tarafından çekilen etkileyici görselleri sunuyor.

SPOT Marine Life’ın fotoğraf sergisi deniz koruma alanındaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor ve SPOT’un, deniz kaplumbağalarını ve deniz ekosistemini koruma çabalarını gözler önüne seriyor.

Fotoğrafçılar, Finlay Pitt ve Matthew Wall, SPOT’un koruma projelerine aktif olarak yer alan, deniz yaşamını korumaya yönelik özverili çalışmalar yapan gönüllüler.

Görseller, sadece sanatsal değil, aynı zamanda çevre bilincini artıran birer araç olarak ziyaretçilere ulaşıyor. Böylece, bu sergi hem sanat hem de çevre adına mesaj veriyor.

Hem seyahat edenler hem de çevreye duyarlı tüm ziyaretçilere açık sergi havalimanı içerisindeki pasaport sonrası, yolcuların ve çevreye ilgi duyan herkesin kolayca ulaşabileceği bir noktada bulunuyor.

SPOT Marine Life tarafından gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar Çevre Koruma Dairesi izni ve desteği ile gerçekleştiriliyor.