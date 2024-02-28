Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde dün akşam gerçekleşen Özcan Özcanhan anma gecesinde duygusal anlar da yaşandı. Serkan Soyalan’ın moderatörlük yaptığı gecede Özcan Özcanhan’ı anlatan konuşmalar yapıldı ve Özcan Özcanhan Belgeseli izlendi. Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanında milletvekilleri Sami Özuslu ve Devrim Barçın, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Basın Müşaviri Cihangir Şahin, Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, KTSYD eski başkanları Raif Örtunç, Ertan Birinci ve Burhan Gürkan, KTSYD üyeleri, Özcanhan’ın ailesi, hakemler ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖZSOY “ÖZCANHAN İSMİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİK”

Gecede ilk konuşmayı yapan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, 1983 yılında Özcan Özcanhan başkanlığında kurulan KTSYD’nin bugünlere gelmesi için atılan ilk adımların önemine değindi ve “Derneğimize başkanlık yapan, 10 başkanımızın döneminde yönetim kurullarında görev yapan, komitelerde emek harcayan herkesin emekleri elbette göz ardı edilemez. Bugünkü gücümüz, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahip olmamızda herkesin katkısı çok büyüktür. Özcan Özcanhan 1983 yılında KTSYD’nin ilk adımlarının atılmasında etkin bir rol alırken, Kıbrıs Türk Toplumunun mücadele tarihinde de büyük emekleri olmuştur.” Dedi.

TATAR: “ÖZCANHAN ÇOK DEĞERLİ BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da gecede yaptığı konuşmada Özcan Özcanhan’ın hayatına değindi. Tatar konuşmasında son günlerine kadar Özcanhan’la çok önemli ve derin sohbetler yapmış bir kişi olduğunu söyledi.

CAMBAZ: “BU DÜNYADAN YÜREĞİ BURUK AYRILDI”

Merhum Özcan Özcanhan’ın ailesi adına söz alan kardeşi Öner Cambaz da yaptığı konuşmada Özcan Özcanhan’ın hayatından bahsetti, anılarını anlattı. Özcanhan’ın çok yardımsever ve ailesi tarafından sevilen sayılan bir kişi olduğunu ifade eden Öner Cambaz “Keşke toplum olarak bu tip kişilere yaşarken hak ettikleri değer verilebilseydi” dedi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği eski başkanı Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birincide gecede yaptığı konuşmada, böyle güzel bir vefa gösteren yönetim kuruluna teşekkür etti. Birinci, 1970’li yıllardan beridir Özcanhan ile büyüdüğünü anlatı. Birinci sözlerine Özcanhan ile olan anılarını anlatarak devam etti.

Dış Basın Birliğini temsilen geceye katılıp konuşma yapan Burhan Canbaz ise ,Özcanhan’ın gazetecilik yıllarına yetişemediklerini fakat onun anılarını hep dinlediklerinden bahsetti.

Canbaz,Özcanhan için “bir insan düşününki büyük bir gazeteci ,televizyoncu ,spor yazarı ve büyük bir hakem. Bütün bu olguları içinde barındıran bir insan” dedi.

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa büyükelçiliği basın müşaviri Cihangir Şahin’de Özcanhan ile ilgili kıbrıs genç tv mikrofonlarına konuştu.

Şahin,Özcanhan’ın çok değerli bir spor adamı olduğunu söyledi.

ÖZCAN ÖZCANHAN BELGESELİ İZLENDİ

Gecede açılış konuşmalarının ardından KTSYD üyeleri Serkan Soyalan ve Hüseyin Evliya’nın birlikte hazırladığı “Özcan Özcanhan Belgeseli” izlendi. Belgesel gösteriminin ardından söz alan Özcan Özcanhan’ın dostları, Özcanhan ile anılarını anlattı.