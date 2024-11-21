Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 476 bin nüfusun gerçekleri yansıtmadığını savunarak, bu nedenle sağlık hizmetlerinin planlanamadığını belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, doğru ve güvenilir bir nüfus sayımının derhal yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “İstatistik kurumunun nüfus tahmin verileri güvenilir değildir. Bu durum, yalnızca bir eksiklik değil, toplumsal ve ekonomik politikaların temelinden çökmesine neden olan vahim bir ihmaldir.” ifadelerine yer verildi.

Eğitimden, sağlığa, altyapıdan, sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda, doğru planlamalar yapılabilmesi için nüfusun temel alındığı belirtilen açıklamada, “Ancak mevcut durum, tamamen tahminlere dayalıdır ve bu tahminlerin de gerçeği yansıtmadığı ortadadır. 2023 yılı için basında paylaşılan nüfus projeksiyonları, tamamen spekülatif olup hiçbir sağlam temele dayanmamaktadır. Bu verilerle ülke yönetilmeye çalışılması, halkın ihtiyaçlarının görmezden gelinmesi demektir.” denildi.

Hangi yaş gruplarının ne kadar sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu bilinmeden sağlıkta planlama yapılamayacağı ifadede edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nüfus bilinmeden gerçekçi bir sağlık altyapısı ve sağlık çalışanı planlaması yapmak imkansızdır. Bunun neticesinde yetmeyen alt yapı nedeni ile yapılan sevklerle maliyet çok daha fazlaya gelmektedir.”

KKTC’deki göç hareketleri ve kayıt dışı nüfusun bilinmediği, ancak artmakta olduğu belirtilen açıklamada, “Bu grubun sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmetlere erişimi ve ülkeye adaptasyonu konularında hiçbir politika geliştirilmemiştir.” denildi.

-Bu durum sürdürülemez

Nüfus sayımı yapılmamasından dolayı, hangi alanlarda altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunun da bilinemeyeceği kaydedilen açıklamada, bu durumun sürdürülemez olduğu belirtildi.

Birliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Doğru ve güvenilir bir nüfus sayımı derhal yapılmalıdır. Sayım süreci şeffaf olmalı, uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Kayıt dışı nüfus da dahil olmak üzere herkesin sayım kapsamında olması sağlanmalıdır. Göç hareketleri detaylıca analiz edilmeli ve bu hareketlere uygun politikalar geliştirilmeli, kayıtsız nüfus sorununa kalıcı çözümler getirilmelidir. Nüfus planlanmalı ve gerçek nüfusa göre gerçekçi bir sağlık bütçesi ve altyapısı planlanmalı.”