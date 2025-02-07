Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) tarafından 22 Şubat Cumartesi günü “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Artan Çocuk Anne-Baba Olma Sorunu: Toplumsal Sorumluluğumuz” başlıklı panel düzenlenecek.

KTTB Binası, Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda yapılacak panel, saat 14.00’te başlayacak ve 18.30’da değerlendirme konuşmalarıyla tamamlanacak.

KTTB Yönetim Kurulu adına Başkan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan’ın yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Kıbrıs’ın Kuzeyinde, özellikle ergen yaş grubunda çocuk anne-baba olma vakalarında artış gözlemlendiği belirtilerek, “Bu durum, toplumumuzun geleceği açısından ciddi sosyal, ekonomik, psikolojik ve sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir.” denildi.

KTTB olarak amaçlarının konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak olduğunun belirtildiği açıklamada, panelin multidisipliner bir bakış açısıyla sorunları ele almak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlendiği de vurgulandı.

-Panel üç oturumda olacak

Açılış konuşmalarıyla başlayacak panel, üç oturum olarak düzenlenecek.

Panelin ilk oturumunda, “Kıbrıs Türk Hukukunda Çocuk İstismarı ve Çocuk Ebeveynlik” ile “Çocuk Ebeveyn Olmanın Gelecekteki Sosyal ve Ekonomik Olumsuz Etkileri” tartışılacak.

Saat 15.30’da başlayacak ikinci oturumda, “Sosyal Hizmetler Perspektifinden Çocuk Anne-Baba Olma Sorunu” ve “Çocuk Anne-Baba Olmanın Psikiyatrik Sonuçları”; 17.30’da başlayacak üçüncü oturumda ise “Çocuk Anne Olmanın Kadın Sağlığı Üzerine Olumsuz Etkileri” konuları irdelenecek.

Başkan Dalkan açıklamasında, “Tüm ilgililerin katılımını bekler, toplum sağlığına, refahına, geleceğine katkı sunmayı hedefleyen bu etkinliğe katılımınızı ve desteğinizi bekleriz.” ifadelerini kullandı.