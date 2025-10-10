Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) KKTC'de ruh sağlığı hizmetlerine erişimin, sınırlı insan gücü ve bölgesel eşitsizlikler nedeniyle yetersiz olduğunu belirtti.

Birlik, ruh sağlığı alanında yetişmiş uzman eksikliği, kırsal bölgelerde hizmetlere ulaşmada yaşanan güçlükler ve damgalama sorununun özellikle kriz dönemlerinde daha görünür hale geldiğine de dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İnsan Hakları ve İletişim Sorumlusu Dr. Erdem Beyoğlu 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ruh sağlığının temel bir insan hakkı olduğunun altını çizdi ve toplumun tüm kurumları ile paydaşlarını bu sorumluluğu paylaşmaya davet etti.

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun bu yıl için belirlediği, “Hizmetlere Erişim – Felaketler ve Acil Durumlarda Ruh Sağlığı” şeklindeki tema ile felaketler ve acil durumlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimin hayati önemine dikkat çektiğini kaydeden Beyoğlu, "Depremler, ekonomik sıkıntılar, toplumsal travmalar ve ani kayıplar, yalnızca beden sağlığını değil, bireylerin ruhsal bütünlüğünü de derinden etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Ruh sağlığını yalnızca bireysel bir mesele değil, toplumsal refah ve dayanışmanın da temel unsuru olarak gördüklerini kaydeden Beyoğlu ülkenin öncelikleri arasında yer alması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Afet ve acil durum planlarında psikososyal desteğin ayrılmaz bir unsur olarak yer alması, uzman insan gücünün artırılması ve yeni ruh sağlığı merkezlerinin kurulması, ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimine eşit ve ulaşılabilir şekilde sunulması, ruhsal sorunlara yönelik damgalamanın azaltılması için kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi."