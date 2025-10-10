Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, kabulde Orgeneral Tokel'e, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada Orgeneral Metin Tokel'e ve komuta kademesine görevlerinde başarılar diledi.

Görüşme sonrasında karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.