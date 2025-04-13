Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne ilişkin yapılan açıklamaların ciddi soru işaretleri barındırdığını savundu.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kurulacak hastanenin gerçek bir devlet hastanesi modeliyle yapılandırılması gerektiği ve sürecin bilimsel, şeffaf ve halk sağlığını önceleyen bir anlayışla yürütülmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Yeni hastanenin ilk etabının 320 yatak kapasitesine sahip olacağı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ise tadilat sonrası 456 yatak kapasitesiyle hizmet vereceği” yönündeki ifadeye dikkat çekilerek, şu değerlendirme yapıldı:

“İstatistik Kurumu verilerinde Lefkoşa’daki kamu hastanelerinde yatak sayısının 825 olduğu belirtilmekte. Bu durumda, kamuoyuna ‘kapasite artışı’ olarak sunulan bu projenin, gerçekte Lefkoşa’daki toplam yatak kapasitesini azaltma riski taşıdığı ortadadır. Bu tablo bizlere, ya ciddi bir plansızlıkla karşı karşıya olduğumuzu ya da kamusal sağlık hizmetlerinin geri plana itilerek, sağlığın özelleştirileceğini düşündürmektedir.”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin tadilat sürecinin yeni hastanenin inşasıyla eş zamanlı başlatılacağının duyurulduğu da hatırlatılan açıklamada, bu süreçte kamusal sağlık hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği, geçici hizmet planlamalarının ne şekilde yapılacağı ve halkın sağlık hizmetlerine erişiminin nasıl güvence altına alınacağı konusunda netlik bulunmadığı savunuldu.

- “Sağlığın adım adım özelleştirileceğinin açık ilanı”

OECD verilerine göre, her 10 bin kişiye 42 yatak düşmesi gerektiği belirtilen açıklamada, devlet yetkililerinin ülkenin 10 yıl sonraki nüfus projeksiyonunu 700 bin olarak varsaydığı ve buna göre kamuda 1850 yatak hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, “ancak güncel nüfusun halihazırda 1 milyonu aştığı, planlamanın en başta hatalı olduğu” öne sürüldü.

“Üstelik 700 bin nüfus varsayımıyla dahi olması gereken yatak sayısı 2 bin 900’dür. Kamudaki yatak kapasitesinin yalnızca 1850 ile sınırlandırılması, kalan kapasitenin özel sektörden karşılanacağına işaret etmektedir.” denilen açıklamada, bunun sağlığın adım adım özelleştirileceğinin açık bir ilanı olduğu ileri sürüldü; bu yaklaşımın finansman modelinin açıklanması çağrısında bulunuldu.

Açıklama şu ifadelerle sona erdi:

“KTTB olarak, ülkemizin sağlık politikalarının günübirlik kararlarla değil; uzun vadeli, bilimsel temellere dayalı, sürdürülebilir ada gerçeklerine uygun, gerçekçi planlamalarla adayı bilenlerce yapılması gerektiğini savunmaktayız. Bu nedenle, ülkemizdeki sağlık planlarının ve altyapı yatırım projelerinin KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanması ve KKTC Sağlık Bakanı tarafından duyurulması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bu memleket de, sağlığı da bizim.”