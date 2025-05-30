Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Dünya Bisiklet Günü kapsamında 3 Haziran Salı günü saat 19.30’da KTTB binasında etkinlik düzenliyor.

KTTB tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik bisikletin çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak önemini vurgulamak amacıyla organize ediliyor.

KTTB, etkinlikte ayrıca toplumu bisikletin tarihçesi ve kültürel değerleriyle buluşturmayı da hedefliyor.

Açıklamada, “Etkinlik kapsamında, önceki başkanlarımızdan Dr. Kenan Arifoğlu’nun uzun yıllar boyunca bir araya getirdiği ‘Kıbrıs’ın Klasik Bisikletleri’ başlıklı koleksiyon sergisi yer alacak. Sergi, Kıbrıs’ta geçmişten bugüne bisikletin evrimini gözler önüne seren nadide parçaları içeriyor.” ifadesi kullanıldı.

Sergi, 5 Haziran’a kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

Programda, Müzisyen Bora Serbülent tarafından canlı müzik dinletisi de sunulacak.