Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Beksan Bekir Akandere, üyelerinin bölge toplantılarına davet edilmeyerek dışlandığını savundu ve “Bakanlık tüm sektörün bakanlığıdır; ayrıştırıcı değil birleştirici olunması gerekmektedir.” dedi.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, “Hakkımızı sektör adına sonuna kadar sorgulayacağız. Bu sebepten dolayı da istenmediğimizi biliyoruz. Sesimizi çıkardığımız ve sektörümüzün geleceğini sorguladığımız için dışlandığımızı gözlemliyoruz.” diyen Akandere, çözüm fikirlerini söylemeye devam edeceklerini ifade etti.

Akandere, toplu taşımacılık alanında sağlıklı bir gelecek için herkesin dahil olacağı bütüncül bir reforma ihtiyaç olduğunu savunarak, “Üyelerimizin bölge toplantılarına davet edilmemesi, güven ortamını zedelemektedir. KTTTB’nin üye sayısına atıfta bulunularak küçümsenmesi ise kabul edilemez.” dedi.