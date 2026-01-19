Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) tarafından, kurumsal akreditasyon süreçlerine yönelik deneyim paylaşımını ve hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kurumsal Akreditasyon Deneyim Paylaşımı Eğitim Çalıştayı, 15–16 Ocak tarihlerinde Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

ARUCAD'dan verilen bilgiye göre, İstanbul Arel Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda, KKTC üniversitelerinden rektörler, yöneticiler ve akademisyenler bir araya geldi.

İki gün süren program kapsamında; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon süreci, kalite güvencesi sistemleri, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ve değerlendirme ölçütleri ele alındı. Çalıştayın konuşmacıları, İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ergül Berber ve Doç. Dr. Esra Aydın Göktepe oldu.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren KÜB Başkanı ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, kurumsal akreditasyonun üniversiteler için artık zorunlu bir süreç haline geldiğine değinerek, Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda YÖK çatısı altında yer alan KKTC üniversitelerinin de YÖKAK tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon sürecine dâhil edildiğini vurguladı.

Bu sürecin üniversitelerin akademik ve kurumsal yapılarını doğrudan etkileyeceğini ifade eden Vehbi, “Kurumsal akreditasyon artık bir tercih değil, tüm üniversiteler için yerine getirilmesi gereken temel bir yükümlülük haline geldi. YÖK şemsiyesi altında yer aldığımız için biz KKTC üniversiteleri de bu sürecin bir parçasıyız. Bu nedenle bugün ve yarın gerçekleştirilen bu eğitimlerin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KÜB tarafından düzenlenen çalıştayın sonunda, programa tam katılım sağlayan akademisyenlere katılım sertifikaları takdim edilirken, ayrıca çalıştayın konuşmacılarına, Kıbrıs’a özgü hediyeler verildi.

Çalıştayın, KKTC üniversitelerinin kurumsal kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerine yönelik ortak bir hazırlık zemini oluşturması hedefleniyor.