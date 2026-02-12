Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Umut Ersoy, İş Yasası’nın özel sektörde sistematik biçimde uygulanmadığını ve bunun artık kanıksanmış bir durum haline geldiğini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, Ersoy, katıldığı bir programda EKTAM’daki sendikal mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yönelik eleştirilerde bulunan Ersoy, “EKTAM emekçileri, İş Yasası’nda yazan haklarının bir gram fazlasını istemiyor.” dedi.

Ersoy, iş güvencesinin yalnızca işten çıkarılmamak değil, çalışırken insanca muamele görmek olduğunu da belirtti.

Patronların “işçilerle doğrudan konuşma” söyleminin, işçileri yalnızlaştırıp keyfi yönetme arzusundan kaynaklandığını savunan Ersoy, sendikanın kuralları netleştiren ve denetimi sağlayan bir mekanizma olduğunu ifade etti.

Ersoy, EKTAM emekçilerinin fedakârca çalıştıklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını ifade etti.

Yapısal çözümün net olduğunu ifade eden Ersoy, “Bu tabloyu bir daha yaşamamak için 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırılması yasaklanmalıdır.” şeklinde konuştu.

Bakanlığın sendika ve işvereni toplantıya çağırma yetkisi bulunduğunu belirten Ersoy, işverenin toplantıya katılmaması halinde ceza kesme yetkisinin de yasada açıkça yer aldığını söyledi.

Ersoy, EKTAM emekçilerinin İş Yasası’nda yer alan haklarının bugüne kadar neden verilmediğinin asıl sorun olduğunu belirtti.

Boykot tartışmalarına da değinen Ersoy, dayanışmanın eylem alanında kurulması gerektiğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu’nun uzun süredir yapısal çözüm olarak sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanmasını savunduğunu hatırlatan Ersoy, “Yasa değişikliği önerimiz web sitemizde duruyor. Samimi olan milletvekilleri bu yasayı meclise taşısın.” ifadelerini kullandı.